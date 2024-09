Canòlich s’internacionalitza

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El curtmetratge Tirites, dirigit pel sabadellenc Alberto S. Muñoz, portarà la història de Canòlich fora de les fronteres del Principat. L’obra ha estat escollida per ser exhibida en un festival de la localitat catalana de Pineda de Mar i travessarà l’Atlàntic per participar en certàmens a l’Equador i Colòmbia. En tots tres aspira a endur-se un dels premis que s’atorguen. El film es va estrenar l’1 de juny de l’any passat i feia part de les diferents iniciatives que es van dur a terme per commemorar el 800 aniversari de la troballa de la Mare de Déu de Canòlich. El protagonitzen actors de renom al panorama català, com ara Lluís Marco i Octavi Pujades, i el lauredià Max Rodríguez.

Tirites recrea la història de la Mare de Déu de Canòlich a través de tres personatges: un avi fuster, el seu fill arquitecte i el seu net. Els escenaris principals de la trama són el santuari lauredià, la rectoria, la carretera de Bixessarri i una fusteria de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Es tracta del primer curtmetratge dirigit per Alberto Sánchez i es va rodar l’abril del 2023.

Segons el comunicat de premsa difós per l’equip responsable del film, l’aterratge al festival de Pineda de Mar s’ha produït després que Tirites hagi estat seleccionat entre 1.040 curtmetratges presentats per ser projectats a la desena edició del Festival internacional de curtmetratges de Pineda de Mar-Festival Cinemart. A més, ha estat nominat com un dels tres finalistes al premi curt en català. La projecció tindrà lloc el pròxim 26 de setembre a les 18 hores –el festival se celebra entre el 23 i el 28 de setembre.

El curtmetratge ha estat escollit per projectar-se a dos festivals més a Llatinoamèrica. En primer lloc, participarà en el XXIII Festival infantil i juvenil Chulpicine 2024 de l’Equador, que es va iniciar el 20 de juliol i finalitzarà el 28 de setembre. A més, ha estat nominat en la categoria de millor curtmetratge de ficció. En segon lloc, està entre els aspirants a millor curtmetratge de ficció al ZAFIC Festival 2024 de Colòmbia, que va començar ahir –la jornada en què es va projectar– i durarà fins diumenge 8 de setembre.

L’equip de l’obra va remarcar en el comunicat que “aquestes distincions no tan sols refermen el valor i la qualitat d’aquest projecte, sinó que, independentment de ser escollit guanyador, han permès que la cultura popular andorrana travessi fronteres, portant la llegenda i les tradicions de Canòlich al panorama internacional”.

LA HISTÒRIA DEL CURT

Lluís Marco és a la ficció el Pere i Octavi Pujades interpreta en Carles, el seu fill. Tots dos mantenen una relació tibant. El net del Pere, el Nil, representat pel lauredià Max Rodríguez, és un nen de vuit anys que transformarà aquest conflicte. I la llegenda de la trobada de la talla de la Mare de Déu de Canòlich, que el Pere explica al Nil, n’és el motor. Una manera diferent de trametre la història, que parla d’un ocell que va indicar a un pastor on s’havia de construir el santurari.

ACORD DEFINITIU PER A LA GESTIÓ DE L'ESPAI LAURÈDIA JOVE El comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat de manera definitiva a la ludoescola de la parròquia la gestió de l’espai Laurèdia Jove per un import de 2.000 euros mensuals. Segons va publicar ahir el BOPA, el contracte té un termini d’execució fins al 31 de desembre d’aquest any, però serà prorrogable anualment fins a un màxim de sis anys. D’aquesta manera, la corporació culmina un acord que es va prendre el mes de juny i que consistia en el fet que sigui el personal de la ludoescola el que dinamitzi les activitats de l’espai Laurèdia Jove.



L’acord consisteix que el comú cedeix l’ús de l’espai situat a la plaça de la Germandat, estableix els mitjans per al compliment dels objectius i accions marcats al pla nacional de la infància i adolescència (PNIA), i facilita informació i formació que es proposa des del pla nacional contra les drogodependències. Per la seva banda, la ludoescola ofereix un programa d’activitats extraescolars i desenvolupa un projecte d’activitats de l’espai Laurèdia Jove amb el seu personal.



Pel que fa al contracte de prestació de serveis perquè el personal de l’entitat pugui dinamitzar l’espai Laurèdia Jove, veient la feina desplegada per la ludoescola, el comú ja va considerar oportú ara fa uns mesos que siguin “professionals consolidats els que de la mà de la tècnica d’Infància i Joventut facin aquesta tasca”. L’acord es va avançar per part de la cònsol menor de la parròquia, Sofia Cortesao, que va destacar el funcionament òptim de la ludoescola, amb un total de 220 usuaris, infants de zero a dotze anys i que fan activitats de dilluns a divendres. El mes de novembre vinent el servei celebrarà els 23 anys de la posada en funcionament.