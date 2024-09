Més de 70 activitats esportives i culturals per al curs vinent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella proposa, per al pròxim curs 2023-2024, més d’una setantena d’activitats culturals i esportives que engloben una gran multitud de disciplines diferents per a diversos nivells i adreçades a totes les edats. El termini d’inscripcions per a tots els programes i ofertes ja s’ha obert i es preveu que es pugui començar a partir del 9 de setembre, de forma esglaonada i depenent de l’activitat.

D’una banda, des de l’Escola d’art i l’Aula de teatre i dansa plantegen fins a una vintena de cursos, tallers i monogràfics. De l’altra, el departament d’Esports, amb seu principal al centre esportiu dels Serradells, tindrà una quarantena d’activitats, per a adults, infants i joves, i comptarà amb la col·laboració d’una cinquantena de clubs.