El Festac oferirà vint espectacles de diverses disciplines

La consellera de Cultura de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, i el director artístic del Festac, Sergi Vallès, van presentar ahir la programació completa de la tercera edició del Festac, que se celebrarà del 13 al 15 de setembre vinent pels carrers de la capital laurediana. Una edició que, segons van avançar els dos membres de l’equip organitzador, inclourà una vintena d’espectacles de carrer de diverses disciplines, amb una gran presència de companyies del país. En total, hi participaran nou propostes locals, tres de les quals han sorgit de la crida feta pel festival a mitjan juny passat, adreçada a artistes i companyies del Principat. “És fonamental promoure el talent del nostre país, especialment el talent jove, que en el futur esdevindrà la base de les nostres arts escèniques professionals. Per això s’ha fet una feina important amb la Jocand i Jo Dansa, les dues companyies joves que formen part de l’Escena Nacional d’Andorra”, va explicar Areny.

“És fonamental promoure el talent del nostre país, especialment el talent jove”

Teresa Areny, Consellera de Cultura



Una de les novetats d’aquesta edició, segons va detallar Vallès, serà l’espectacle Find your filter, que presentaran conjuntament la Jocand i Jo Dansa. De fet, consistirà en el resultat d’un taller intensiu que faran durant tres dies amb el col·lectiu Eléctrico 28. “Els directors d’aquestes dues companyies participaran en el taller, amb la idea de poder desenvolupar i expandir el projecte posteriorment”, va explicar Vallès. A més, tal com va apuntar el director artístic del Festac, el festival oferirà un vermut col·loqui per debatre sobre l’explotació de les creacions d’arts escèniques andorranes, amb la participació de diversos professionals del sector. “Vam creure que era important recuperar aquest espai de debat per ajudar a entendre el valor de la cultura i reflexionar sobre la situació dels espectacles a Andorra: com es fomenten i com es poden explotar”, va afegir Vallès.

“Sabem que no som a Tàrrega, però, pas a pas, volem consolidar aquest festival”

Sergi Vallès, Director artístic del Festac





D’entre la vintena de propostes, que es desplegaran en sis espais diferents –la plaça de la Germandat, el jardí de la biblioteca-Museu Fàbrica Reig, la placeta de casa comuna, el jardí de la Morera, l’aparcament Reig Patrimonia, la plaça Calonge-Sant Antoni i la placeta Callís de l’Isla– s’hi podran trobar espectacles com el de titelles Trois, de la companyia Une de Plus (divendres a les 20.00 h), l’experiència Andorra Escapeland, l’estrena de la companyia Per Nassos amb l’espectacle itinerant K’mon Tour (dissabte a les 11.45 h i a les 19.45 h), la creació teatral Commed.i.a. (Un amor artificial), amb la participació d’alumnes de l’Institut del Teatre de Barcelona (dissabte a les 22.30 h), o l’espectacle sense text i gens convencional Ârtica, de Pontent Pié & Sergi Ots (dissabte a les 17.45 h, a les 19.15 h i a les 21.00 h). “L’escenografia és una casa amb capacitat per a vint persones, instal·lada al carrer. Penso que serà una experiència molt interessant perquè l’espectacle té lloc a l’interior”, va destacar Vallès.

A més, el festival, sota la direcció de Manuela Perpiñan, comptarà amb el Mos FesTac, una iniciativa en què participaran 27 bars i restaurants de la parròquia, tot oferint menús i opcions per emportar per a aquells que assisteixin als espectacles amb poc temps per menjar. “Amb totes aquestes accions intentem fer créixer aquest petit fill que va néixer fa tres anys. Sabem que no som a Tàrrega, però, pas a pas, volem consolidar aquest festival”, va insistir el director artístic del Festac.

Aquest tercer any és el de la consolidació, volen que el festival quedi al calendari, que la gent es guardi el cap de setmana com passa amb el Jambo, per exemple, explica la directora executiva del Festac, Manuela Perpiñán, que reivindica com de “meravellós” és fer teatre en llocs no convencionals. També afegeix que en especial en el teatre de carrer encara hi ha molt desconeixement. El Festac té la voluntat de continuar arrelant-se al país i democratitzant l’accés al teatre per a tothom que hi vulgui participar, tant a famílies, com a joves i també els més grans, apropant l’art gratuït a tots els ciutadans.