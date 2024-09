Encamp obre les inscripcions per a més d'una cinquantena d'activitats esportives i culturals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comú d'Encamp obrirà les inscripcions per a les activitats esportives i culturals per al curs 2024/2025 el pròxim dimarts 10 de setembre, a partir de les 11 h. Enguany, tant des del Departament d’Esports com des del Departament de Cultura, Infància i Joventut, es presenten tot un seguit d'opcions per a tots els públics (infants, joves, adults i sèniors), amb més de 30 activitats esportives i més d’una vintena culturals, programades tant a Encamp com al Pas de la Casa.

Les inscripcions es podran formalitzar tant a través del web del comú, com de manera presencial, acudint als punts d'atenció habilitats expressament per a les inscripcions que es trobaran, en el cas d’Encamp a la Sala de Congressos del Complex, i en el cas del Pas de la Casa a la recepció del Centre Esportiu. Es podran realitzar les inscripcions d'esports i cultura en el mateix moment.

Els infants i joves a la vila d'Encamp podran gaudir d'activitats aquàtiques, com l'escola de natació, natació per a nadons, el club de natació, waterpolo, a les que s'hi sumen les arts marcials, on es pot escollir entre taekwondo, karate, judo, kungfu i boxa, una àmplia oferta d'esports col·lectius amb futbol, futbol sala, vòlei i l'handbol, i d'altres esports individuals com la gimnàstica artística, gimnàstica rítmica, la dansa urbana, curses i modelisme d'slot "scalextric", tir amb arc i les escoles de pàdel, tenis i tenis taula. També es continua amb l'escola d'escacs i durant els mesos d'hivern tindrà lloc l'escola de neu.

Pel que fa al Pas de la Casa, infants i joves podran accedir a diferents activitats, com l'escola de natació, natació per a nadons, waterpolo, ioga, judo, futbol sala, i sobre rodes: patins en línia, skate i longboard, així com l'escola de neu durant l'any 2024. A més, com a novetat d'enguany, hi haurà jocs ludicoesportius per a infants de 3 a 5 anys.

Pel que fa als adults, a Encamp podran triar entre activitats aquàtiques amb natació per a adults, també per a competició i manteniment aquàtic. També hi haurà els clubs d'arts marcials amb les activitats de kungfu i sanda, taekwondo, judo, karate i boxa, i els col·lectius amb vòlei i bàsquet. S'inclou també esports de raqueta com pàdel, tenis, tenis taula i esports individuals com la gimnàstica artística, dansa urbana, ball de saló, tir amb arc, les curses i modelisme slot i esgrima. Al Pas de la Casa s'ha programat natació per a adults i judo.

La gent gran d'Encamp, comptarà amb la possibilitat de realitzar activitats aquàtiques de manteniment cada dimarts i dijous d'11.15 a 12 hores.

Els preus de les activitats esportives

Els preus de les activitats per a infants i joves és de 174,60 euros per realitzar una activitat, de 328,80 euros si se'n realitzen dues, i de 235,60 euros cada activitat a partir de la tercera inscripció.

S'aplicarà un 10% de descompte per als titulars del Carnet Jove i els socis del Club Piolet i un 20% de descompte per al segon germà o germana. No es poden acumular els descomptes i l'abonament anual als centres esportius és gratuït.

Els preus per a les activitats d'adults serà, per una activitat sent socis, de 115,70 euros/trimestre, i en el cas de no ser socis, de 149 euros/trimestre. Es podran beneficiar d'un 10% de descompte els titulars del Carnet Jove. Les activitats impartides pels clubs tindran una única quota, que hauran d'abonar al club. Per a les activitats de gent gran el preu serà de 10,60 euros/trimestre.

Les activitats culturals arriben amb novetats i més de 20 opcions on escollir

Finalment, les activitats culturals del curs 2024-2025 arriben ben carregades, amb multitud d'opcions per a tots els públics, amb més de 20 activitats programades, tant a Encamp com al Pas de la Casa.

A Encamp, els infants i joves podran participar en activitats relacionades amb diferents modalitats artístiques. En el cas de la música aprendran a tocar la guitarra acústica espanyola i elèctrica, el piano i el violí. També tenen la possibilitat de realitzar classes de dibuix, manualitats i pintura o de teatre i narració, dansa espanyola i l'Esbart Sant Romà. Al Pas de la Casa, continuen activitats com la de piano en l'àmbit musical i les activitats de dansa urbana.

Els adults i gent gran poden gaudir de classes de dibuix i pintura, música guitarra acústica espanyola i elèctrica, costura, punta de coixí, dansa espanyola, manualitats, restauració i pintura decorativa, aquarel·la, croquis i scrap – Espai creatiu, agulles i llances, BELA (Associació Ball en Línia Principat d'Andorra), coral Sant Miquel i esbart Sant Romà. També hi ha disponibles tallers de manualitats i porcellana, memòria, agulles i llanes, costura, entre altres.