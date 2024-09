Accés lliure al mirador solar de Tristaina als clients de la parròquia el Dia de Meritxell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ordino Arcalís celebrarà el dia de Meritxell, aquest diumenge 8 de setembre, oferint l’accés lliure al Mirador Solar de Tristaina a totes aquelles persones que tinguin una reserva per dinar o sopar, o directament facin un àpat, en un restaurant de la parròquia d’Ordino el mateix dia de la festa nacional. És el tercer any consecutiu que l’estació impulsa aquesta iniciativa que tan bona rebuda ha tingut en els anys anteriors, tant pel que fa als visitants com per als establiments de la parròquia.

El sistema de funcionament serà el mateix que els anys anteriors. Una vegada realitzada la reserva o l’àpat en un dels restaurants ordinencs, el mateix establiment informarà l’estació sobre el nom de la reserva i el nombre de persones que pujaran al Mirador Solar de Tristaina. Per la seva banda, els visitants s’hauran de dirigir a taquilles de L’Hortell per recollir les invitacions per pujar al telecabina de Tristaina i al telecadira de Creussans, que els duran al mirador. Cal tenir en compte que l’horari d’aquests ginys el dia 8 de setembre serà de 8.30 hores a 17 hores, pel que fa al telecabina, i de 8.45 hores a 16.40 hores, pel que fa al telecadira, amb l’última pujada a les 15.30 hores. A més, els clients hauran de presentar-se a taquilles abans de les 15 hores per poder recollir les invitacions.