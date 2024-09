Més ingressos a Caldea pel preu de les entrades i els tractaments

Verificat per

Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, ha tancat el mes d’agost amb uns ingressos de prop de tres milions d’euros, registrant un creixement del 4% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest augment en la facturació es deu, principalment, a l’increment del tiquet mitjà de les entrades, una millor venda de tractaments i el bon rendiment del club esportiu per a socis residents al país. A més, l’ocupació del centre durant l’agost ha superat lleugerament els nivells de l’any passat, consolidant així una tendència positiva.

Aquest estiu, Caldea ha aconseguit estimular la demanda amb diverses novetats. A final de juliol es va inaugurar la gran llacuna central completament reformada, una de les principals atraccions del centre. A més, s’ha enriquit l’experiència dels visitants amb un nou espectacle d’acrobàcies i danses urbanes a l’spa de majors dimensions de Caldea, i s’ha introduït un taller de mindfulness a l’aigua i sessions de còctel amb DJ a la terrassa de l’spa per a adults.

Els clients de Caldea han valorat molt positivament les millores, segons els informes de coneixement de client de la companyia, dels quals ahir va informar en un comunicat. L’experiència global ha obtingut una valoració mitjana de 8,6 sobre 10 a l’estiu, superant la nota de l’any passat i reflectint una satisfacció generalitzada entre els visitants.

Aquest balanç positiu reforça la posició de Caldea com un dels principals centres d’oci termal de la regió, oferint una combinació d’innovació i benestar que continua atraient tant residents com turistes. D’aquesta manera es compleixen les previsions del juliol, quan Caldea va esgotar les entrades per accedir al termolúdic en el primer dia d’obertura després de la remodelació de la gran llacuna central.