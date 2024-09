Promoure la cultura urbana entre els joves per tancar l'estiu

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rusc ha donat el tret de sortida a la Setmana de la Cultura Urbana aquest dilluns amb els tallers de break-dance i grafiti. La iniciativa s'ha pensat amb l'objectiu de poder organitzar activitats durant la darrera setmana abans de l'inici del curs escolar com a forma de tancament de l'estiu, segons ha detallat la consellera de l'oposició Rosa Maria Sabaté. "El gènere urbà encara els interessa molt als joves i vam pensar a proposar activitats que comprenen des de la dansa urbana, passant pels grafitis i fins a la producció musical o el rap" ha declarat.

"Sempre s'ha tingut la percepció que l'art urbà ha sigut 'de segona', i per això hem volgut apropar aquest moviment als joves" ha explicat Sabaté, afegint que el nombre d'inscrits es força positiu amb 10-15 participants per taller. Durant la tarda, el taller de grafiti impartit pel muralista David Segura, ha iniciat amb una primera presa de contacte on s'ha realitzat una dinàmica per conèixer-se entre tots i, després, s'ha explicat la història que hi ha darrere dels mítics dibuixos colorits presents en les parets o vagons del metro. "Des de fa uns 15 anys em dedico professionalment al món del grafiti, i crec que és una bona idea explicar per què es fa. Jo no ho vaig poder gaudir en el seu moment i em va faltar" ha mencionat. De fet, l'artista ha destacat que s'ha de poder traspassar el missatge de l'art, ja que d'aquesta forma, els joves poden veure que pot arribar a ser una professió si hi ha dedicació i interès pel que es fa.

Concretament amb el grafiti, es realitzarà un mural al parc fluvial de Santa Coloma del 3 al 5 de setembre, on els joves embelliran una paret de la zona amb l'ajuda de Segura. Els tallers, els quals estan impartits per professionals de la disciplina, duraran fins dijous 5. Per divendres, s'ha preparat una 'block party' i micro obert, on tots els joves inscrits i que formen part del Rusc podran demostrar el que han après durant la setmana, així com acomiadar l'estiu entre amics.