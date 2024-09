Nou procés per adjudicar l’estudi de viabilitat de l’antic hotel Pol

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El futur de l’antic hotel Pol, propietat del comú de Sant Julià des de fa un any, segueix pendent d’un estudi de viabilitat que apunti alternatives i condicions d’accés. El projecte de l’actual majoria comunal defensat durant la campanya electoral és de ser allotjament per a estudiants però també pisos d’emancipació jove i espais d’emprenedoria. L’equip de govern va heretar un estudi de viabilitat dut a terme per una empresa externa l’anterior mandat –i interessada a invertir-hi– però no respon al que es consideren les necessitats d’estudiants i joves, amb propostes de preus de lloguer per a apartaments estudiantils o pisos d’emancipació que s’enfilaven als 1.700 euros. L’encàrrec d’un nou informe s’ha vist condicionat perquè el concurs convocat va quedar desert. Ara, i seguint el que marca la Llei de contractació pública, es demanaran tres pressupostos a empreses amb la voluntat d’escollir la proposta que es consideri més adient i, amb les línies d’actuació que es marquin, donar un nou ús a l’edifici.