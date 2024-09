Les actuacions de Ritmes superen les expectatives

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cicle ‘Ritmes, capital musical’ ha superat totes les expectatives, consolidant-se com una de les activitats estrella de l’estiu a Andorra la Vella. Amb una assistència mitjana de 250 persones per concert, l’esdeveniment ha aconseguit atreure un públic fidel i divers, que ha gaudit d’una àmplia gamma d’estils musicals, des de tributs a grans bandes fins a actuacions de jazz, blues i pop-rock contemporani.

La nova ubicació, amb concerts per a adults a l’aparcament de l’avinguda Meritxell 10, i les activitats familiars al carrer Callaueta, han estat clau per a l’èxit d’aquesta edició. Aquesta aposta ha permès dinamitzar els tres eixos comercials principals de la parròquia —la part alta de l’avinguda Meritxell, el Centre Històric i Riberaygua i Travesseres— oferint una oferta cultural atractiva tant per a residents com per a turistes. El format renovat, que ha inclòs actuacions tant per a adults com per a infants, ha estat molt ben rebut per la ciutadania, que ha trobat en el cicle una proposta de qualitat per gaudir de l’estiu a la capital.