Punt final a un Vespres d’Estiu en què s’han combinat estils i trajectòries diverses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Punt final a una edició del Vespres d’Estiu que, per al comú, és un punt i a part perquè “l’estiu que ve hi tornarem, per donar suport als músics d’aquí i per continuar gaudint de la música els vespres de juliol i agost al centre d’Encamp”, van expressar en una piulada a X.

Aquesta edició ha comptat amb les actuacions de set artistes en què s’han combinat estils i trajectòries diferents. El juliol va encetar el Vespres d’Estiu el cantautor Ladis B, i el van seguir Anyway o Old School. A l’agost va ser el torn de Marta Knight, Júlia Amor, Manuel Fernández i The Elèctrix, que va tancar l’estiu d’enguany. Així, des de la corporació encampadana s’ha ressaltat el paper del públic, i van descriure els assistents com “el més important del cicle de música”, i van voler agrair l’assistència dels “centenars” de veïns que s’hi van aplegar.