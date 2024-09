Ordino reivindica l’art visual

Publicat per Dani SilvaAgències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

“Hem tingut una àmplia col·laboració i dotant aquest premi especial fem visible el compromís de les institucions públiques amb la promoció de l’art”, va indicar la ministra de Cultura, Mònica Bonell, per a qui “l’art ajuda a comprendre el món amb emoció”. A més, la titular de la cartera va incidir que el Jardins d’Art “és un aparador de les arts visuals que connecta els visitants amb els racons de la parròquia”. Racons tan emblemàtics del poble com per exemple els jardins de la Casa d’Areny-Plandolit, els jardins de la Casa Rossell o el carrer Major. A més de les arts visuals, també tenen el seu lloc les pintures, fotografies, escultures, dibuixos en grafiti i altres treballs es poden veure durant aquest cap de setmana a la localitat, acompanyats per natura, flors, recs d’aigua i patrimoni material. Un dels objectius de la mostra és treure l’art al carrer, per això Armengol va manifestar que es vol crear la necessitat en aquelles persones que “no senten l’art i estic segura que els farà vibrar”.