La FAAD denuncia un acte de discriminació contra una persona amb discapacitat en un restaurant

La Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) denuncia, a través d'un comunicat, un acte de discriminació contra una persona amb discapacitat en un restaurant de Sant Julià de Lòria. Segons indiquen en el comunicat, a la persona li va ser rebutjada l'entrada al bar restaurant cafè Principal de Sant Julià de Lòria únicament pel fet de ser usuària de cadira de rodes.

La Federació ha anunciat que presentarà una denúncia dels fets als òrgans competents del Govern en aplicació de la llei d'igualtat i no discriminació del 2019, incidint en el fet que per a ells és una prioritat que es compleixi la Llei de Garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

Per la seva banda, el restaurant assegura que no es va fer cap mena de discriminació a la dona, segons expliquen, quan la dona va arribar-hi a l'establiment aquest es trobava ple, per la qual cosa li van explicar que l'únic lloc on hi havia taules disponibles era a la terrassa. L'establiment defensa que mai ha discriminat a ningú per poder estar al restaurant, assegurant que tenen clientela amb la mateixa condició que la dona que denuncia els fets.