La colla Enèrgica de Terrassa guanya el 29è concurs de colles sardanistes

La plaça dels Arínsols d’Encamp va ser ahir a la tarda l’epicentre de la cultura popular al Principat amb la celebració del 29è concurs de colles sardanistes. En una tarda carregada de moviment i ritmes compassats, la colla sardanista Enèrgica de Terrassa va ser la guanyadora de la categoria de colles veteranes, en rebre una puntuació de 9 punts. El jurat va premiar en segona posició a la colla Fonts de Valldans de Ponts amb 13 punts i el tercer lloc es va atorgar a Continuïtat, també de la localitat de Terrassa, amb 15. En categoria gran, Amunt i Crits, també de Terrassa, va obtenir el primer premi i en la juvenil aquest va estar lliurat a Noves Branques, de Vilanova de Bellpuig. L’últim premi que es va repartir, va ser el de la categoria infantil, que va anar a parar a les mans de Petits Amunt i Crits. El conseller de cultura del comú d’Encamp, Joan Sans, va estar present en la diada i va felicitar els dansaires per aquest concurs, a més de desitjar una bona estada a les colles vingudes de Catalunya.

La jornada continua avui i es dona el tret de sortida a partir de les 11 hores, també a la plaça del Arínsols. El programa sardanista consta de dotze sardanes en la ballada de matí, amb les cobles La Flama de Farners i Jovenívola de Sabadell, i d’una tretzena durant la de tarda, amb les mateixes cobles.

Durant la ballada de la tarda d’aquest diumenge, al voltant de dos quarts de sis de la tarda, es viurà un moment especial amb el reconeixement a títol pòstum a Rosa Carreras Pont, la qual va ser una persona molt vinculada al món sardanista, va formar part de la junta que va impulsar la primera agrupació sardanista d’Encamp, La Grandalla, i va esdevenir una figura clau en la divulgació i l’aprenentatge d’aquesta dansa entre diverses generacions. Per aquest motiu, des del comú, les entitats sardanistes i altres persones i públic vinculat en aquest món han decidit fer-li aquest reconeixement a tota una vida de dedicació a la sardana.

D’altra banda, el conseller Joan Sans va explicar que l’any que ve la parròquia celebrarà el 30è aniversari com a ciutat pubilla de la sardana, l’única parròquia del país que té assignada aquesta designació. Sobre això, Sans va manifestar que “és un honor”. El comú prepara per a l’any que ve una festa vistosa per celebrar aquests 30 anys, tal com van explicar fonts del govern comunal.