Mobilització veïnal per demanar canvis a la reforma de Joan Martí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La instal·lació d’una galeria de serveis en el primer tram de reforma de les avingudes principals d’Encamp, Joan Martí i François Miterrand, va ser una de les particularitats dels treballs. Ara que s’enceta el procés per continuar el canvi de fesomia del tram de Joan Martí entre la rotonda de Prat de Genil i Prada de Moles la informació que han rebut veïns de la zona sobre el projecte ha estat l’espurna per engegar una mobilització que pretén aconseguir canvis. Concretament, el desacord és que la citada galeria de serveis no tingui continuïtat. I la intenció, que una recollida de signatures entre els veïns de la zona faci reconsiderar aquesta qüestió a la majoria comunal i que la incorpori al projecte atès que tot just s’ha licitat la redacció i les empreses interessades tenen fins al 3 d’octubre per presentar ofertes.