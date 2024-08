Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de lleure d’estiu per a gent gran d’Encamp es clou amb una valoració molt positiva, més participació i la mirada posada a ampliar la programació l’any vinent, després de les més de 30 activitats que s’han dut a terme al juliol i l’agost. Hi ha hagut més d’una setantena de participants amb una mitjana de 20 persones per activitat.