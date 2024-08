Arrenca la cinquena edició de l'Ordino Jardins d'Art amb varietat de treballs artístics

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L'art ha engalanat Ordino gràcies a la cinquena edició de l'Ordino Jardins d'Art. Una vintena d'artistes vinguts d'arreu han exposat les seves creacions en els espais més emblemàtics del poble, com per exemple en els jardins de la Casa d'Areny-Plandolit, els jardins de la Casa Rossell o el carrer Major. Pintures, fotografies, escultures, dibuixos en grafiti i altres treballs es poden veure durant aquest cap de setmana a la localitat, acompanyats per natura, flors, recs d'aigua i patrimoni material.

"Estem molt contents perquè per ser una cinquena edició, la participació ha estat molt positiva, tenim una vintena d'artistes que participen a concurs i set artistes més que exposen i fan venda d'obra, que és una de les novetats", ha afirmat davant dels mitjans la consellera de Cultura de la parròquia, Mònica Armengol. La titular del departament de cultura s'ha encarregat de fer el primer parlament durant la inauguració d'aquest matí, pel qual ha detallat que l'esdeveniment "ha de ser una festa i una celebració". Un dels objectius de la mostra és treure l'art al carrer, per això Armengol ha manifestat que la mostra vol crear la necessitat en aquelles persones que "no senten l'art i estic segura que els farà vibrar".

La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha explicat que "les institucions tenim l'obligació de fer arribar l'art i la mirada oberta dels artistes" i també ha volgut recalcar que la "parròquia ha estat inspiradora per molts artistes". I ha posat l'exemple de Jacint Verdaguer, entre d'altres, que es va inspirar en la natura i el patrimoni de la parròquia, elements "que seran protagonistes" en l'Ordino Jardins d'Art. De fet, el comú ha treballat perquè aquesta edició sigui una font d'inspiració.

La ministra de Cultura del Govern, Mònica Bonell, també ha estat present durant la inauguració. La ministra ha afirmat que la proposta consisteix a treure "les arts dels museus per apropar-los a la ciutadania" i que això "és una oportunitat de diàleg entre els artistes i els visitants". De fet, tots els virtuosos estaven presents en els diferents escenaris on exposaven. Bonell també ha assegurat que des del "Ministeri volem contribuir en la promoció de l'art" i que ajudaran i "esperen consolidar aquest esdeveniment". En aquest sentit, l'executiu entregarà un premi valorat en 1.000 euros, una de les novetats d'aquesta cinquena edició. Finalment, la membre del Govern ha asseverat que "l'art ajuda a comprendre el món a través de l'emoció i connecta uns i altres".

Alguns dels virtuosos són provinents del país, però també n'han vingut de fora, com ara d'Itàlia, Colòmbia, Rússia o Ucraïna. Segons Armengol, aquest fet genera estades a la parròquia, ja que "una desena venen de fora i tots ells venen aquí durant uns dies, això comporta pernoctacions i consumicions en els restaurants i ho valorem de forma molt positiva", ha comentat.

A més dels espais, l'activitat també ha comptat amb una petita exposició a la sala el Raser amb alguns dels quadres guanyadors de les darreres edicions. A més, d'això, en el Prat del Call s'ha instal·lat un mercat amb diferents parades d'artistes que no van poder ser seleccionats per exposar els seus treballs en els escenaris que s'han habilitat pels artistes d'enguany. En aquest mercat, els artistes tenen la intenció de mostrar-se al públic i alhora intenten vendre algun dels seus projectes.