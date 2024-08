Una setantena de participants diferents a les activitats d'estiu per la gent gran d'Encamp

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Programa de lleure d’estiu per gent gran de la parròquia d’Encamp es clou amb una valoració molt positiva, més participació i la mirada posada a ampliar la programació l’any vinent, després de les més de 30 activitats que s’han dut a terme durant els mesos de juliol i agost. Més d’una setantena de participants diferents i amb una mitjana de 20 persones per activitat, setmanalment han gaudit d’activitats culturals i esportives adreçades a persones majors de 65 anys.

Els cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, així com la consellera d’Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond, han participat a l’acte de cloenda del Programa de lleure d’estiu per a la gent gran d’Encamp que ha tingut lloc al parc. Ramond ha valorat molt positivament les noves activitats que s’han incorporat i ha explicat que “adaptem el Programa de Lleure a les inquietuds i realitat de la gent gran” i per això “hem incorporat noves activitats aquest estiu, com el tai-chi o les sortides culturals fora del país, que han tingut molt bona resposta”.