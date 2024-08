Conferència sobre el còmic i el periodisme gràfic de la dibuixant ZUZ

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació d’artistes d’Andorra La Xarranca organitzarà, divendres 6 de setembre a les sis de la tarda a l’espai Institucional del Parc Central d’Andorra la Vella, una xerrada per als amants del còmic i el periodisme gràfic. Susanna ZUZ Martin, dibuixant de renom i guardonada el 2023 amb el Premi ARA de còmic en català de no-ficció, compartirà la seva visió sobre Periodisme gràfic, còmic social i l’ofici. ZUZ, coneguda per les seves obres que aborden temàtiques socials i polítiques, oferirà una mirada introspectiva sobre els desafiaments i les recompenses de dedicar-se a un ofici que, com ella mateixa afirma, “és tan complex com gratificant”. Amb més d’una dècada d’experiència i una trajectòria que inclou treballs com Alícia en un món real i Residencia de Estudiantes (García Lorca, Dalí, Buñuel et les autres…), ZUZ parlarà dels obstacles que suposa la precarietat laboral en aquest sector i de la força motriu que impulsa els artistes a continuar creant.