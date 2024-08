La dibuixant Susanna ZUZ Martin oferirà una conferència sobre el còmic i el periodisme gràfic

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació d’artistes d’Andorra La Xarranca organitzarà, el divendres 6 de setembre a les 6 de la tarda a l’espai Institucional del Parc Central d’Andorra la Vella, una xerrada pels amants del còmic i el periodisme gràfic. Susanna ZUZ Martin, dibuixant de renom i guardonada el 2023 amb el Premi ARA de còmic en català de no-ficció, compartirà la seva visió sobre "Periodisme gràfic, còmic social i l'ofici".

ZUZ, coneguda per les seves obres que aborden temàtiques socials i polítiques, oferirà una mirada introspectiva sobre els desafiaments i les recompenses de dedicar-se a un ofici que, com ella mateixa afirma, "és tan complex com gratificant". Amb més d'una dècada d’experiència i una trajectòria que inclou treballs com 'Alícia en un món real' i 'Residencia de Estudiantes (García Lorca, Dalí, Buñuel et les autres…)', ZUZ parlarà dels obstacles que suposa la precarietat laboral en aquest sector i de la força motriu que impulsa els artistes a continuar creant.

"El còmic social o periodístic no és només una forma d'art, és una eina poderosa per transmetre idees i denunciar injustícies. Però és també un camp dur, on la passió sovint es veu confrontada amb la realitat de les condicions de treball", comenta ZUZ, qui també respondrà a preguntes del públic sobre la seva experiència personal i professional.

La xerrada també abordarà la necessitat d'una preparació exhaustiva per part dels dibuixants que es dediquen al còmic periodístic, incloent la recerca de fonts i documentació rigorosa. "Fer un còmic d'aquest tipus requereix no només talent artístic, sinó també una mentalitat periodística i una gran capacitat d'empatia", destaca la dibuixant.

Organitzada per l’Associació d’artistes La Xarranca amb la col·laboració del Govern d'Andorra i el Comú d'Andorra la Vella, aquesta activitat serà gratuïta i oberta a tots els públics. Des de La Xarranca afirmen que serà "una cita ineludible per aquells que vulguin aprofundir en el poder del còmic com a mitjà d’expressió i de lluita social".