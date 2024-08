Sant Julià autoritza una intervenció arqueològica a la Canya dels Pujols

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria ha autoritzat un sondeig mitjançant una intervenció arqueològica a la Canya dels Pujols, també coneguda com la cova de la Margineda. És un projecte d'investigació del Centro Superior de Investigaciones Científicas espanyol (CSIC) en col·laboració amb el departament de Patrimoni Cultural.

Els cònsols lauredians i la consellera de Cultura es van desplaçar ara fa uns dies fins a la zona per conèixer com avança el sondeig. La intervenció, que va començar fa uns dies, ha permès trobar restes de fauna. De moment, s'ha obert una zona de 4x2 metres.

La Canya dels Pujols està molt a prop del jaciment arqueològic de la Balma de la Margineda. És una de les poques cavitats càrstiques d'Andorra formada per l'aigua al seu pas per la roca calcària. La referència documental més antiga data del 1761, quan es va adjudicar a un veí d'Aixovall per fer jaguda pel bestiar.

La visita a l'interior de la cova és molt difícil, ja que cal superar diversos passatges molt estrets. La seva galeria d'uns 100 metres de recorregut forma un circuit tancat. Compta amb dues sales relativament petites i molt deteriorades. Als anys 40 va ser utilitzada com a campament pels maquis antifranquistes que intentaven entrar a Catalunya a través d'Andorra.