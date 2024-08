Menys aparcament i pacificació del trànsit a Joan Martí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp ha posat fil a l’agulla per abordar la reforma d’un nou tram de l’avinguda Joan Martí, des de Prada de Moles fins a la rotonda de Prat de Genil. La licitació del projecte arquitectònic està en marxa i les empreses podran presentar ofertes fins al 3 d’octubre vinent. L’adjudicatària tindrà quatre mesos per enllestir-lo i iniciar així la següent fase, la d’adjudicació de les obres que es volen iniciar durant el primer semestre de l’any vinent. Els treballs hauran de tenir una continuïtat quant a imatge respecte al tram on ja s’ha intervingut i, embelliment a banda, la reforma ha de tenir en compte el criteri de pacificació del trànsit, acompanyat d’una minimització de les places d’aparcament. S’hauran de respectar zones de càrrega i descarrega per donar servei als negocis de la zona.