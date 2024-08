Ordino Jardins d’Art incorpora un nou premi i un mercat

La cinquena edició del certamen Ordino Jardins d’Art se celebra el cap de setmana que ve i comptarà amb la participació de vint artistes, set dels quals forans. La coordinadora de l’esdeveniment, Rosa Mujal, el director de Promoció Cultural del Govern, Joan Marc Joval, i la consellera ordinenca d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social, Mònica Armengol, van presentar ahir els detalls de l’esdeveniment i les novetats que s’hi han incorporat. En van destacar tres: un premi especial dotat amb 1.000 euros atorgat pel ministeri de Cultura a un dels participants, la creació d’un mercat d’art al Prat del Call perquè els artistes puguin vendre la seva obra i la introducció de videoart, que farà la seva primera aparició en aquesta trobada. “Som la primera parròquia que dediquem un premi a una exposició d’art, ja que el Cercle de les Arts i de les Lletres fa dos anys que no el convoca. Penso que és important”, va subratllar Mujal. Per la seva banda, Joval va destacar que és una cita consolidada i que “compleix moltes de les línies estratègiques del ministeri i, per tant, estem molt contents que el comú d’Ordino compti amb nosaltres i nosaltres comptar amb ells per a aquesta proposta”.

“És una proposta en què l’espectador no tan sols pot veure l’obra, també pot conèixer l’artista”

Rosa Mujal, Coordinadora de certamen





La coordinadora d’Ordino Jardins d’Art va remarcar que el nombre de participants és l’òptim per garantir que cada artista tingui l’espai necessari per mostrar la seva obra de manera adequada. “Penso que oferim diversos espais perquè els artistes puguin trobar-se, parlar i intercanviar experiències. És una proposta en què l’espectador no tan sols pot veure l’obra, sinó que també té l’oportunitat de conèixer l’artista i intercanviar-hi impressions”, va indicar Mujal. Les obres s’exhibiran a diversos espais de la parròquia, tant a l’aire lliure com sota cobert, i la inauguració tindrà lloc dissabte 31 d’agost a la sala de l’Era del Raser, on també s’exposarà la mostra conjunta de tots els guanyadors de les edicions anteriors del certamen i que porta el nom de 4 Roses, 4 Edicions, 4 Artistes. Són Rodrigo Illescas, Emma Regada, Martín Blanco i Yolanda Sanmarcos.

L’artista Martín Blanco, que també va comparèixer a la presentació de la trobada per compartir la seva experiència com a guanyador del 2019, va assegurar que per a ell va ser una experiència excel·lent i enriquidora. “Per una banda, vaig aprendre a exposar en un espai exterior i natural, un repte diferent de les galeries tradicionals i, per l’altra, vaig tenir l’oportunitat de connectar amb altres artistes, crear contactes i sinergies”, va comentar. De fet, a part del premi econòmic, Blanco va guanyar l’oportunitat d’exposar al CAEE. Una exposició que, tal com ha avançat, s’inaugurarà a final d’any i explorarà les relacions entre paradigmes i discursos al llarg del temps.

El recorregut artístic i el mercat d’art estaran oberts fins a les set de la tarda dissabte i de dotze a sis de la tarda diumenge. Mujal va reivindicar el mercat d’art, ja que “es dona una oportunitat a nous artistes d’obtenir experiència i entrar al món professional”.

En resposta a una pregunta dels mitjans sobre el projecte del museu nacional, Joan Marc Joval va indicar que actualment un equip del ministeri està treballant en la síntesi dels treballs realitzats en els darrers anys. A més, Joval va recordar que la voluntat del Govern és que durant aquesta legislatura es defineixi un projecte concret i es comenci a implementar.