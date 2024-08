Naiara Galdós protagonitza la segona edició del projecte ‘Vitrina Artística’ del museu Thyssen

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Carmen Thyssen Andorra ha escollit Naiara Galdós per a la segona edició del projecte 'Vitrina Artística', una plataforma dinàmica que pretén promoure el talent artístic local, exposant les seves obres al vestíbul del museu. El treball de Galdós, titulat ‘Kokoro’, s’inaugurarà el dimarts 3 de setembre, a les 18 hores, al vestíbul del museu Carmen Thyssen Andorra.

La paraula ‘Kokoro’ fa referència a un concepte japonès que unifica la ment, l’esperit i el cor. Segons l’artista és un terme “totabarcador” que representa l’ànima de les coses en un sentit ampli. En referència a les matèries plàstiques que fa servir, explica que “el ferro, el fang, el guix i la fusta són matèries plàstiques passives que esdevenen organismes palpitats de vida".

En aquest sentit, afegeix que "m’agrada molt provar noves tècniques i combinacions de colors i materials sense establir límits per a la meva imaginació. Les meves creacions són d’un caràcter abstracte, intrigant i amaguen un storytelling que apel·la a les emocions i als sentiments".

Per escollir a l’artista de la segona edició de la 'Vitrina Artística', des del museu es va fer una convocatòria oberta als artistes vinculats amb escoltes d’art i associacions culturals del país. Es van rebre diferents projectes que combinaven pintura, fotografia, collage, entre altres tècniques. Per aquesta iniciativa, des del mes de juny d’enguany l’espai del vestíbul està a disposició d’artistes vinculats amb les escoles d’art i associacions locals, per acollir les seves exposicions de forma temporal.

D’altra banda, l’equipament presenta les activitats del mes de setembre per omplir de llum les cases de les famílies. La inspiració parteix de les quatre obres d’art que conformen el grup cadència i que tenen els moments del dia i la llum com a protagonistes. Les famílies podran crear els seus propis vitralls de paper i fanalets.

El primer taller serà el dissabte 7 de setembre, just abans de la tornada a l’escola, on els participants podran elaborar vitralls de paper amb la intenció que la llum passi a través dels colors. El dissabte 21 de setembre les famílies hauran d’elaborar fanalets i personalitzar-los de la manera més original possible per poder decorar i il·luminar les seves cases. Les activitats tenen un cost de 2 euros per participant.