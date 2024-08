Concurs per explotar el transport intern hivernal al Pas

Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp ha convocat el concurs per adjudicar el transport hivernal al Pas de la Casa per donar suport a la mobilitat dels estudiants del poble. Es tracta d’un paquet de quatre serveis pel nucli urbà i fins al jardí de neu, i que es pot adjudicar en conjunt o per separat. Les empreses interessades poden presentar les propostes fins al 3 d’octubre a les deu del matí i estan obligades a fer-ho per tots quatre lots.