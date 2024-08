Canillo fa el sanejament de 285 caps de bestiar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El sanejament del bestiar de la cabana bovina de Canillo ha tingut lloc aquest dimarts 27 d’agost a la Solana del Forn, Soldeu. L’acte serveix per concentrar bona part de la cabana de bestiar vacum de la parròquia i fer el reconeixement veterinari oficial de Govern comprovant l’estat de salut de cada animal. A més, també s’ha administrat la vacuna de IBR (herpesvirus boví), En total, s’ha fet el sanejament i vacunació a uns 285 entre caps de bestiar i vedells, que corresponen a 8 explotacions ramaderes bovines de la parròquia, que compta amb un total de 350 caps de bestiar.

El comú ha contractat un vaquer que s’encarrega de la cura i seguiment d’aquests animals que pasturen a la muntanya durant la temporada estiuenca. Enguany el sanejament s’ha realitzat més tard ja que prèviament es va procedir a la vacunació de la llengua blava.

El pas de a vacada de Canillo és un acte tradicional que simbolitza una pràctica ramadera molt antiga que es concreta en el pas pel fons de la vall del bestiar vaquí que surt de Ribaescorjada i el pla de les Pedres i es dirigeix cap a Maià i la Portella, i a Incles, on hi ha més herba. L’acte tindrà lloc a l’alçada de les Bordes d’Envalira properament i serà ja a mitjans d'octubre quan baixin a la vall. Pel que fa al canvi de pastures, els animals passen a una zona molt rica en herba, a la Vall d’Incles, on hi romandran, en diferents zones, fins a finals de temporada, quan tornin a les explotacions ramaderes per passar-hi l’hivern.