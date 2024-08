Bany d’escuma a Santa Coloma per amenitzar el darrer dia de festa major

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça major de Santa Coloma va acollir ahir al matí una de les activitats infantils estrella, la festa de l’escuma. Desenes de nens i nenes van divertir-se i jugar amb l’escuma, acompanyats de música i també de diferents inflables com ara daus. El bon temps va acompanyar i els participants es van poder refrescar d’una manera diferent.

L’activitat va ser la primera del programa organitzat per al darrer dia de festa major. A la tarda es van organitzar jocs tradicionals, un ball d’animació i un berenar popular amb xocolata i coca per als assistents. El tancament de les tres jornades festives al poble va ser musical. A les deu de la nit estava previst el concert de Jordi Rojals Duet, mentre que a dos quarts d’una de la matinada s’havia programat una discomòbil amenitzada per DJ Andrius b2b DJ Didi a l’aparcament d’Enclar.