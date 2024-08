Surana vol ampliar el servei de circulació fins als 80 treballadors

Actualment, el servei de circulació del comú d’Andorra la Vella compta amb una setantena d’efectius, però un nombre més “correcte” per “poder cobrir les necessitats” de la capital seria el d’un cos de 80 persones, unes deu més de les actuals.

Així ho va indicar ahir el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, que va recordar que recentment s’han convocat places per cobrir vacants en aquest àmbit. El conseller va destacar que “hi ha molt personal que s’anirà jubilant perquè l’edat mitjana és alta” i, per tant, cal anar preveient les baixes per poder reemplaçar les persones. Més enllà, però, de cobrir aquestes vacants la intenció de Surana és la d’incorporar “un parell” d’efectius més cada any per arribar fins als 80 treballadors.

Surana va remarcar que en arribar a la conselleria el primer que va fer va ser “entrevistar-se personalment” amb tots els efectius per “copsar de primera mà el seu neguit”. Arran d’aquestes trobades, el comú va elaborar un nou organigrama que ha permès recuperar el grup de protecció escolar. Es tracta d’un grup d’agents (sempre els mateixos) que cobreixen les zones escolars, amb la qual cosa “coneixen els pares i els nens i estan en contacte directe amb els docents”. “El grup de protecció escolar ha tingut una acollida boníssima des dels centres”, va assenyalar el conseller.

També s’ha creat “un grup de motoristes” que s’encarreguen de controlar les zones de càrrega i descàrrega o de persones amb mobilitat reduïda per “evitar que hi hagi estacionaments indeguts” que dificultin la circulació.

Després d’uns anys d’ambient enrarit al servei, el conseller considera que ara el clima és “molt bo”, ja que “es respira que els canvis efectuats han estat en positiu”. En aquest sentit, Surana va reivindicar que “es té en compte el treballador” i aquest se sent “escoltat”; i, si les demandes que fa “són raonables”, se’ls intenta donar resposta.

Surana, a més, va detallar que s’han obert places de caporal i de sotsoficial i que s’ha iniciat la formació a tot el servei. A més, hi ha tres agents que durant el mes d’agost han començat el pla d’acollida i al setembre començaran la formació. També es va publicar un edicte per a dues places més i les persones que s’hi van presentar han de fer les proves corresponents. Encara, però, hi ha tres places més en cartera. El conseller va recordar, però, que moltes d’aquestes places són per cobrir la bateria de jubilacions prevista.