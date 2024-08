“Hem de buscar l’equilibri per no perjudicar els qui no han especulat”

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, fa un repàs dels reptes i projectes més importants que la parròquia haurà d’encarar en els propers anys.

Quines obres hi ha en marxa a la parròquia en aquest moment?

L’obra del projecte Caldes s’ha d’enllestir al setembre. Ja s’han obert les fonts i em consta que molta gent ja les ha vist. Hi ha alguns detalls que encara s’han de polir. S’han d’instal·lar els safaretjos que rajaran cap al riu i s’ha d’acabar la remodelació de la font del Roc del Metge. La reforma de la plaça de l’Església i la construcció de l’aparcament subterrani s’allargaran una mica més perquè hem fet un canvi en el projecte que ens permetrà ampliar-ne la superfície. El pàrquing, però, podria obrir abans, a l’octubre. També estem treballant en la borda Gabriel perquè aculli el departament de Cultura del comú i les oficines d’informació de la vall del Madriu. L’aparcament del Falgueró hauria d’estar acabat el primer trimestre de l’any que ve.

Com van les obres dels pisos de lloguer a preu assequible de l’avinguda del Pessebre?

La nostra part de les obres ja està pràcticament acabada. Parlem de l’excavació i la construcció dels aparcaments i la primera planta. Treballem amb el Govern perquè pugui licitar de seguida la seva part dels treballs.

El comú mantindrà en els propers anys la política d’adquisició de parcel·les i edificis amb valor històric i patrimonial?

El que ha caracteritzat totes les compres que hem fet fins ara és que ho hem fet a un bon preu. Abans de fer una adquisició, valorem molt bé si interessa a la gent de la parròquia i, després, si el preu és acceptable. Continuarem en aquesta línia. Podríem comprar de qualsevol manera i a un preu desorbitat, però en cap cas farem les coses d’aquesta manera.

Quantes torres més es construiran al Clot d’Emprivat?

Hi ha dues illes en què s’estan fent estudis volumètrics, que és el pas previ a l’edificació. En una es construirà una torre, fet que permetrà alliberar per a ús públic la meitat de la superfície del terreny. En l’altra se’n faran dues. En aquest cas, gràcies a la darrera modificació del pla d’urbanisme que vam aprovar en el mandat passat, l’espai alliberat serà del 64%. En una altra illa també s’està fent l’estudi volumètric, però no sé encara què volen fer aquí els propietaris. N’hi ha una altra, finalment, de què s’ha parlat sovint als mitjans de comunicació perquè sembla que hi ha uns inversors de fora implicats. És la parcel·la que toca al carrer de la Unió, just al costat de l’Illa Carlemany. Aquests són els projectes que hi ha ara en marxa. La resta estan paralitzats per la moratòria des del gener.

A quins usos es destinarà l’espai alliberat?

Sempre hem insistit que una part d’aquest espai s’ha de reservar per a aparcament. En una de les torres ja ens hem assegurat que tindrem unes 100 places de pàrquing, una planta sencera. La darrera modificació de la normativa urbanística també ens permetrà acumular espai d’ús públic al Clot d’Emprivat. L’objectiu que tenim és acumular el màxim d’espai verd al voltant del Prat del Roure. Les torres es van permetre construir sense pensar gaire en l’interès general. Com que ens van trobar les coses ja fetes, el nostre marge de maniobra ha estat diferent. En qualsevol cas, treballem per disposar de tant espai aprofitable com sigui possible i que no passi que només et queden unes placetes dures, sense arbres, que no serveixen per a res l’entrada dels edificis. Penso que això és el que s’hauria d’haver plantejat des de l’inici.

En quin estat es troba la revisió del pla d’urbanisme?

Ja hem encarregat tots els estudis complementaris previs. També tenim molt avançada la contractació d’un expert que ens ajudarà a redactar la revisió del pla d’urbanisme. Encara no puc dir noms, però sí que puc dir que és una persona amb molta experiència en urbanisme, accés a l’habitatge, habitatge assequible i transport.

Quins plantejaments tindrà aquesta revisió del POUP?

Volem que Escaldes continuï sent una parròquia agradable per viure-hi i per venir-hi a passar el dia. Això vol dir que hi ha d’haver espais verds i aparcaments. També vol dir cuidar el patrimoni i la cultura de la parròquia, com ja hem fet rehabilitant els ponts de pedra i les bordes històriques que hem adquirit. Treballarem amb la idea de la sostenibilitat i el respecte al paisatge. Hem de buscar l’equilibri per no perjudicar els qui no han especulat.

Hi haurà desclassificacions de terres, com va proposar Ordino? Després va fer marxa enrere.

Encara és molt prematur dir com serà la nova revisió del pla d’urbanisme. Potser s’ha de permetre el creixement en unes zones i, en altres, no. Ja ho veurem. Crec que els ciutadans i les administracions no hauríem de pensar només en el curt termini, a especular i guanyar diners ràpidament, sinó en el país que volem deixar als nostres fills.