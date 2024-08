El comú aprovarà incentius fiscals per al lloguer assequible

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany aprovarà incentius fiscals per als propietaris d’habitatges que lloguin a un preu assequible. Segons va explicar aquesta setmana la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, en declaracions al Diari la voluntat de la corporació, amb aquest gest, és “beneficiar aquells que tenen uns preus normals”.

Els canvis es notaran a partir del gener del 2014. Al començament de l’any és quan els comuns solen revisar l’ordinació que regula els tributs i els preus públics per modificar l’impost sobre rendiments arrendataris, que grava l’obtenció de rendes derivades del lloguer de béns immobles. Tot i que la proposta de modificació encara no està definida, Gili no va descartar mantenir els percentatges impositius sobre els qui lloguen les seves propietats a un preu assequible i “penalitzar o fer pagar més als qui es passen”.

Aquesta mesura dona continuïtat a altres polítiques aprovades pel comú escaldenc en aquest mandat per promoure el lloguer assequible a la majoria d’economies familiars. Des del març d’aquest any la bonificació del 70% de l’impost sobre la construcció només s’aplica a les noves promocions destinades a l’arrendament per un preu igual o inferior a 11,35 euros per metre quadrat –si, per exemple, parlem d’un pis de 90 metres quadrats, el lloguer no podria ser superior a 1.021,5 euros.

Cal recordar que fins fa cinc mesos, a Escaldes, tots els projectes destinats al lloguer es beneficiaven de la bonificació del 70% de l’impost de construcció, sense tenir en compte si eren assequibles o no. La darrera modificació de l’ordinació tributària va limitar la reducció de l’impost per a les edificacions destinades al lloguer a preu de mercat a l’1%. A més, si el comú ha concedit a un propietari la bonificació del 70% pel preu assequible del lloguer i abans de 10 anys canvia l’ús de l’edifici o el preu, haurà de restituir-se a la corporació la reducció aplicada.

D’altra banda, Gili va apuntar que el comú diposarà d’un centenar de places d’aparcament d’ús públic al Clot d’Emprivat gràcies a un acord amb els propietaris que volen edificar-hi torres. L’alliberament d’aquest terreny –la propietat mantindrà la parcel·la, però n’haurà de cedir l’ús a la parròquia– s’emmarca en la darrera modificació de l’ordenament urbanístic de la zona, aprovat l’any passat. Aquesta eina legal permetrà garantir la conservació de més espai verd per als ciutadans dins dels marges de la normativa vigent, segons va explicar la cònsol major.