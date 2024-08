El Bici Lab registra un increment del 22% de visitants durant el primer semestre de l’any

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Bici Lab Andorra ha experimentat un creixement de visitants del 22% durant el primer semestre de l’any en comparació al mateix període de l’any passat, segons van informar fonts comunals aquesta setmana. De fet, les xifres facilitades per la corporació –on es pot apreciar que el nombre total de visitants ja ha arribat als 6.617– demostren que, excepte al gener i a l’abril, les xifres han superat les registrades en els mateixos mesos de l’any anterior i, en alguns casos, fins i tot s’han gairebé duplicat, com al març (de 426 a 811 visitants) i al juliol (de 838 a 1.577 visitants). En aquest sentit, com ja va passar l’any anterior, les millors xifres s’han concentrat durant els mesos d’estiu, començant pel juny amb 1.466 visitants. Pel que fa al tipus de visitant, destaca l’individual, que representa un 71% del total, segons les dades de l’equipament.