La Massana tanca el cicle de concerts d'estiu amb el folk rock d'Antònies Darkness

El cicle de concerts d'estiu a la Massana va tancar ahir amb l'actuació del grup musical de folk rock Antònies Darkness. L'espectacle es va dur a terme a la zona de les Berques d'Arinsal, amb el bosc de fons, convertint-se en el millor escenari per a la música del grup canillenc.

El públic va poder gaudir dels últims temes de la formació andorrana com "El roc de les Bruixes o el buscador del tresor" lletres que acosten a l'espectador a les històries, costums i llegendes del país. Amb un públic entregat, Antònies Darkness va posar el punt final als Dijous a la Fresca de la Massana, que aquest any han tingut lloc a diferents pobles de la parròquia, en lloc de centralitzar-los a la plaça de les fontetes. “La iniciativa ha tingut una bona resposta del públic, hem tingut entre una cinquantena i un centenar de persones per concert que a més de gaudir de la música dels artistes del país han pogut descobrir diferents indrets de la parròquia”, assegura la consellera de Cultura Alèxia Verdaguer.