Festa major a Santa Coloma amb sardanes, arrossada, aperitiu i missa

La Comissió de festes de Santa Coloma, juntament amb el comú d’Andorra la Vella, ha organitzat la festa major d’aquest estiu, que tindrà lloc entre demà i dilluns. Al llarg d’aquests dies hi haurà concerts, actuacions i activitats per a totes les edats. A més, per no perdre la tradició, el diumenge se celebrarà la missa solemne a l’església de Santa Coloma, seguida de l’aperitiu popular, les sardanes i l’arrossada.

Demà es donarà el tret de sortida a la festa major de Santa Coloma amb el repic de campanes i la gran traca d’inici de festa. Enguany també s’ha organitzat la visita guiada per la Vall d’Enclar amb inscripció prèvia i un màxim de 19 places, així com la ruta medieval per descobrir Santa Coloma, una activitat gratuïta. A la tarda hi haurà el torneig de petanca, activitats infantils i la batalla de rap a l’aparcament de la Serradora. Per finalitzar el dia, es materialitzarà la proposta del Consell d’Infants de tenir cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Nimona. A la plaça Major, a més, hi haurà ball de nit amb Duet Làser i Discomòbil amb DJ Tunyix. D’altra banda, al pàrquing d’Enclar, es durà a terme la tradicional sardinada i les actuacions de SantaCoolturaUrbana amb Black & White Digital, La Paranoia SoundSystem i una sessió de DJ.

La jornada de diumenge s’iniciarà a les 10 hores amb les activitats infantils. A les 12 del migdia tindrà lloc la missa solemne a l’església de Santa Coloma, seguida de l’aperitiu popular i les sardanes amb la Cobla Juvenil de Solsona a la plaça Major. A partir de les 14 h, a l’aparcament d’Enclar, tornarà l’arrossada popular. A la tarda, concurs de botifarra, havaneres amb La Petita Havana i rom cremat, i ball de tarda amb Íngrid Andorra Band. Per acabar el dia, hi haurà Nit de Rock amb Old School i Els Senyora i discomòbil.