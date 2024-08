Encamp i el MoraBanc Andorra signen un nou conveni amb la novetat d'organitzar estades

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi haurà més bàsquet de primer nivell a Encamp. El BC MoraBanc Andorra i el comú d'Encamp han signat aquest divendres al matí un nou conveni que permetrà que el primer equip continuï fent la pretemporada a les instal·lacions esportives de la parròquia. A canvi, el comú tindrà visibilitat allà on jugui l'equip aquesta temporada.

Una de les novetats d'aquest conveni i que ja s'ha posat en marxa aquest estiu, ha estat la realització d'estades de bàsquet a la parròquia, organitzades pel club. Nens i nenes de diferents edats i vinguts també de fora del país han pogut gaudir del bàsquet fent unes estades que han tingut una durada de tres setmanes, dues a Encamp i una en el Pas de la Casa. La voluntat és continuar fent-les l'estiu que ve. De fet, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ha detallat que aquesta primera edició ha servit per treure "informació per millorar per les pròximes temporades" i que ja han "començat a tenir demanda per l'any que ve". La cònsol major encampadana, Laura Mas, ha explicat que estan molt agraïts a l'entitat esportiva per "la seva implicació a Encamp per triar-nos en aquestes pretemporades".