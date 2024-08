El comú reordena l’organigrama de la corporació per fer-lo més eficient

El consell de comú de Sant Julià de Lòria va aprovar ahir revisar i actualitzar l’organigrama de la corporació per fer-lo més eficient. Els canvis es fonamenten en un estudi encarregat el 2021 i tenen en compte les necessitats actuals de la institució amb l’objectiu d’optimitzar-ne els recursos. La majoria actual ha treballat en la proposta de revisió amb els responsables de les àrees del comú.

Un dels canvis més importants és la creació d’un gabinet jurídic. L’advocat del comú, a partir d’ara, podrà representar la corporació quan calgui. A més, els serveis jurídics no s’hauran d’externalitzar, fet que comportarà un estalvi de 40.000 €. “Tot el que puguem fer des de la casa i amb un sentit de l’eficàcia dels recursos ho assumirem”, va afirmar el cònsol major, Cerni Cairat.

Una altra de les modificacions és la transformació de la plaça d’administratiu d’Obres públiques, Urbanisme i Cadastre en cap de servei. A més, s’ampliaran els recursos humans del departament, format per tres professionals, amb el suport d’una interina.

També es dividirà el departament de Comunicació i Protocol en dos: Protocol i Comunicació, d’una banda, i Redacció documental i Arxiu, de l’altra. Una altra proposta és crear una plaça de coordinació entre els departaments de comerç i reactivació econòmica per desenvolupar projectes que donin visibilitat al teixit comercial de la parròquia.

Finalment, s’ha instituït la plaça de cap de servei de Medi ambient i Sostenibilitat. Aquesta figura també podrà esdevenir el responsable directe del servei de deixalleria en cas que no s’externalitzi i l’encarregat de la gestió del servei forestal.

Per la seva banda, el conseller de la minoria Josep Majoral va mostrar-se preocupat pel possible impacte de la reestructuració en les despeses de personal a mitjà i llarg termini. A més, va defensar recórrer a l’ajuda d’empreses externes sempre que sigui possible: “Som del parer d’externalitzar aquests serveis amb advocats de primer ordre del país”, va afirmar amb referència a la creació del gabinet jurídic.

D’altra banda, els consellers van aprovar per unanimitat facultar el comú per iniciar el procés de presentació de la proposició de llei de modificació de la Llei del cens, una proposta acordada en reunió de cònsols i que té com a objectiu “facilitar la vida a l’administrat i l’administració”, segons va resumir Cairat. Un dels punts més importants de la llei és que agilitza la gestió de les altes i baixes censals o en els canvis de residència dels ciutadans.