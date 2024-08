Viatge als anys vuitanta a través d'un concert

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La parròquia d'Escaldes-Engordany va viatjar en el temps. Concretament, ho va fer als anys vuitanta gràcies a un concert amb cançons d'aquella època. El grup de versions Noche 80era va fer vibrar els espectadors de la plaça dels Coprínceps amb les seves interpretacions musicals de pop rock dels anys vuitanta, i que van inspirar el moviment de la 'movida madrileña'. Temes de bandes com Alaska i els Pegamoides, Nacha Pop, Los Secretos, Hombres G, Mecano o el Último de la Fila es van poder escoltar ahir a la nit davant un públic nombrós i amb les terrasses dels bars plenes. L'actuació s'emmarcava dins el cicle cultural Colors de música, que organitza el comú.

L'esdeveniment continuarà els pròxims dies amb més propostes culturals. El dissabte 24 hi ha programada una ballada de sardanes amb la Cobla Berga, el dimecres 28 tindrà lloc un altre concert a càrrec del grup Wax & Boogie i l'endemà es realitzarà el concert del guanyador de l'Escaldes Sound. El cicle conclourà el mes de setembre amb les últimes tres activitats previstes. El dia 10 hi haurà la xerrada 'Enamorado de la moda juvenil', el 14 se celebrarà el concert de Rui Paiva 'Passió pels contrastos', mentre que la visita nocturna a l'exposició 'Els anys 80. La benedicció del caos' del dia 17 servirà per tancar el Colors de música d'aquest 2024.