La Festa Major de Santa Coloma comptarà amb la tradicional arrossada popular

La Comissió de festes de Santa Coloma, amb la col·laboració del Comú

d’Andorra la Vella, ha organitzat la Festa Major, que tindrà lloc del 24 al 26 d’agost. Durant aquests dies hi haurà concerts, actuacions i activitats per tots els públics. A més, com és tradicional, el diumenge se celebrarà la missa solemne a l’església de Santa Coloma, seguida de l’aperitiu popular, les sardanes i l’arrossada.

El dissabte, 24 d’agost, es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Santa Coloma amb el repic de campanes i la gran traca d’inici de festa. Enguany també s’ha organitzat la visita guiada per la Vall d’Enclar amb inscripció prèvia i un màxim de 19 places, així com la ruta medieval per descobrir Santa Coloma. A la tarda hi haurà el torneig de petanca, activitats infantils i la batalla de rap a l’aparcament de la Serradora. Per finalitzar el dia, es materialitzarà la proposta del Consell d’Infants de tenir cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Nimona. A la plaça Major, a més, hi haurà ball de nit amb Duet Làser i Discomòbil amb DJ Tunyix. D’altra banda, al pàrquing d’Enclar, es durà a terme la tradicional sardinada i les actuacions de SantaCoolturaUrbana amb Black & White Digital, La Paranoia SoundSystem i una sessió de DJ.

La jornada de diumenge s’iniciarà a les 10 h amb les activitats infantils. A les 12 del migdia tindrà lloc la missa solemne a l’església de Santa Coloma, seguida de l’aperitiu popular i les sardanes amb la Cobla Juvenil de Solsona a la plaça Major. A partir de les 14 h, a l’aparcament d’Enclar, tornarà l’arrossada popular. A la tarda, concurs de botifarra, havaneres amb La Petita Havana i rom cremat, i ball de tarda amb Íngrid Andorra Band. Per acabar el dia, hi haurà Nit de Rock amb Old School i Els Senyora i discomóbil amb DJ Andrius b2b Dj Didi.

Finalment, el darrer dia de Festa major conclourà amb la festa de l’escuma, a les 11 h a la plaça Major, el ball animació amb Virivirom i xocolatada amb coca i ball de nit amb Jordi Rojals Duet, seguida de la discomòbil amb DJ Andrius b2b Dj Didi.