Un any més la parròquia d'Encamp acollirà el 35è Aplec de la Sardana i el 29è concurs de colles sardanistes. Els actes començaran el pròxim 31 d'agost a la plaça d'Arínsols, on es preveu que es portin a terme totes les activitats. En aquest primer dia, la Cobla La Flama de Farners serà l'encarregada de posar-hi la música, tant a la sardana de lluïment, que donarà el tret de sortida a l'esdeveniment a les 18 hores, com també a l'audició de sardanes, que iniciarà a les 22 hores.

En el segon dia de l'Aplec de la Sardana, la música anirà a càrrec de dues cobles: la Flama de Farners i la Jovenívola de Sabadell. En cas que arribés la pluja, els actes es traslladarien al complex esportiu i sociocultural d'Encamp.