El comú d’Andorra la Vella ha acordat convocar per procés de selecció extern en segona convocatòria la provisió de tres places d’agent de circulació en formació per al servei de Circulació de la corporació, tal com va publicar ahir al matí al BOPA.