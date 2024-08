Arranjament de l’antic carrer Major

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El comú refarà la xarxa de serveis i renovarà el mobiliari i els acabats de l’antic carrer Major d’Andorra la Vella. Concretament, els treballs inclouran el tram de l’antic carrer Major que va de la plaça de la Consòrcia a l’encreuament amb el carrer de la Vall i el carrer Anna Maria Janer. Es tracta d’una zona en què fa temps que la corporació no ha fet obres.

L’antic carrer Major d’Andorra la Vella.Fernando Galindo

El projecte –del què ara sortirà a concurs la segona de les tres fases de què es compon– data de la segona meitat del darrer mandat comunal. En la sessió del 5 d’abril de l’any passat la junta de govern va acordar convocar un concurs per adjudicar aquesta part dels treballs. La setmana següent l’edicte de convocatòria va publicar-se al BOPA. El procés va haver-se de declarar desert tres mesos més tard perquè el comú no va rebre cap oferta (un fet força habitual en temps de vaques grasses al sector de la construcció). Havent esgotat aquest procediment, la corporació tenia la capacitat legal per contractar directament les obres sense licitació pública, però va decidir desar el projecte al calaix.

L’actuació preveu diferents intervencions. Cal refer la xarxa d’enllumenat, la d’aigua potable i la d’aigua pluvial. També s’ha de revisar el paviment, força malmès en alguns punts (com pot observar-se a la fotografia que acompanya l’article), i es renovarà el mobiliari –actualment hi ha jardineres de fusta en forma de com, papereres, pilons i algun banc–.

Les empreses interessades a participar en el concurs poden descarregar-ne les bases gratuïtament al web de la plataforma de contractació del sector públic (https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet), a partir d’avui. Les propostes han de ser presentades abans del 17 de setembre a les tres de la tarda mitjançant la plataforma. L’obertura de pliques es farà l’endemà a les deu del matí, amb l’excepció de la plica C. En aquest cas, les empreses rebran la convocatòria més endavant.

UN NOU PIPICÀ AMB SORRAL A CIUTAT DE VALLS El comú ha habilitat un nou pipicà amb sorral. L’equipament està situat a sobre de la minideixalleria, ubicada al número 48 del carrer Ciutat de Valls. Amb el nou espai, la parròquia ja compta amb un total de nou pipicans de sorra, cinc a Andorra la Vella i quatre a Santa Coloma. A més, amb l’objectiu de continuar dotant d’espais la parròquia perquè els gossos realitzin les seves necessitats en un entorn controlat que beneficiï el manteniment de la neteja urbana i la millora de la convivència entre mascotes i ciutadans, el departament de Medi Ambient i Patrimoni Natural ha instal·lat un altre pipicà urbà al passeig del riu, davant del parc Central.