L'arribada de les pintures murals de Sant Esteve duplica les visites a l'Espai Columba

L'arribada de les pintures murals de Sant Esteve a Santa Coloma està despertant una gran expectació. I és que, segons han informat aquesta setmana fonts del Govern, l'Espai Columba ha rebut un total de 1.574 visitants entre el 6 i el 18 d'agost, coincidint amb l'arribada de les obres al museu. De fet, aquesta xifra representa un notable increment respecte al mateix període de l'any passat, quan l'equipament cultural va registrar un total de 808 visitants.

El Govern va reobrir l'Espai Columba el passat dimarts 6 d'agost, després d'haver instal·lat les peces artístiques El bes de Judes i La flagel·lació, procedents de Barcelona. L'acte d'inauguració, de fet, va comptar amb la presència de representants de la família Bosch i propietaris de les obres, entre ells, l'Enriqueta Bosch. A més, el cap de govern, Xavier Espot, va agrair la seva col·laboració, tot afirmant que "van ser molt transparents i ens ho van posar molt fàcil".

Actualment, el museu, tal com ha promocionat a través de les xarxes socials, ofereix nou marxandatge inspirat en les pintures murals, així com diverses activitats relacionades. Entre elles, destaca la visita nocturna 'Un pont entre estils', programada per al 22 d'agost a les 20 h. A més, amb motiu de la Festa Major de Santa Coloma, també s'organitzaran jocs per a infants el 24 d'agost a les 16 h i el 25 d'agost a les 11 h, i la Ruta medieval per descobrir Santa Coloma, que tindrà lloc el 22 d'agost a les 22 h. L'Espai Columba també ofereix visites guiades gratuïtes amb reserva prèvia fins al 29 de setembre.