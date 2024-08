La guia d'activitats d'Ordino per al curs vinent ja es pot consultar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La guia d’activitats d’Ordino pel nou curs escolar 2024-2025 ja està disponible a la web del comú i a l’app Ordino és viu. La publicació recull tota l’oferta formativa en les diferents disciplines que s’imparteixen a la parròquia durant l’any dirigida tant a infants com a adults i gent gran.

Al centre esportiu d’Ordino hi trobem el gruix principal d’activitats esportives per a infants i també adults amb les classes de natació per a diferents nivells, també de perfeccionament, així com el club de natació Tristaina. En les mateixes instal·lacions també s’hi poden realitzar diferents disciplines com el karate, el judo, el taekwondo, el kungfu, l’esquaix i fins i tot el taitxí i la dansa.

A banda de les activitats que es poden portar a terme al CEO, a la parròquia hi ha altres instal·lacions que acullen diferents clubs esportius de futbol, rítmica, escalada, handbol, tenis taula, esquí i petanca. A la guia s’hi poden trobar els horaris d’entrenament o bé els telèfons de contacte.

Per la banda artística, La Capsa Espai de Creació ofereix cursos per a infants, joves i adults durant la setmana de forma regular de pintura, dibuix, fotografia, escriptura, teatre i costura. Com en edicions anteriors, la publicació també inclou les classes de l’Escola de Música Valls del Nord ubicada a la Massana i que de forma mancomunada amb Ordino programa formacions per totes les edats de sensibilització musical, llenguatge musical i classes d’instruments.

En l’àmbit cultural també s’ha inclòs en la guia les activitats i els contactes de les associacions culturals presents a la parròquia com ara l’esbart Valls del Nord, l’associació Jove Ballet d’Andorra, l’escola coral o les classes de sardanes.

Específicament per a la gent gran, la publicació recull les activitats que programa la Casa Pairal i que són: gimnàs, aiguagim, ioga, tonificació, pilates i taller de memòria.

La guia s’enviarà mitjançant butlletí electrònic i notificació des de l’app a tots els residents de la parròquia. Les famílies monoparentals i nombroses obtindran un 15% de descompte en les activitats que així ho prevegin.