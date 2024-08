Els tràmits per l’aparcament al camí del Ral, al setembre

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els tràmits per tenir un aparcament a la zona del camí Ral per substituir el que hi ha ara mateix, i on sembla que s’edificarà, començaran al setembre. Xavier Surana va apuntar que es vol “tancar ja el contracte amb la propietat” i els tècnics començaran a treballar per veure el “disseny” que se li pot donar a aquest aparcament, tenint en compte que “triplica” la superfície amb la qual es compta actualment i que dona cabuda a 77 vehicles. A més, s’avaluarà que en aquest pàrquing hi pugui haver una zona d’acollida d’autocaravanes, ja que actualment “solament tenim zona d’estacionament al Parc Central, amb dinou places” i no és un espai perquè s’hi quedin tot el dia.

El conseller de Circulació i Aparcaments de la capital va posar en relleu que també s’està construint a l’edifici de la Borda Nova, on el comú comptarà amb unes 180 places d’aparcament. Surana també va destacar l’aparcament del nou centre comercial que s’està fent a la zona del Fener, que tot i no ser comunal comptarà amb unes 700 places i, per tant, “donarà cobertura a aquella zona”, va afirmar el conseller comunal.