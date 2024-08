La segona edició del Màgic Històric costarà 32.000 euros

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella ha adjudicat a l'empresa Grup Selfie l'organització de la segona edició del Màgic Històric, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). L'import per dur a terme aquests treballs és de 32.533 euros.

La "bona acollida per part del públic" i el fet que es consideri que va servir per dinamitzar el centre històric ha fet que el comú d'Andorra la Vella aposti per tirar endavant la segona edició del Màgic Històric "amb la voluntat és consolidar-lo". La cita tindrà lloc els dies 10, 11 i 12 d'octubre pels carrers del barri i tornarà a comptar amb esdeveniments al voltant de la màgia, com es va fer en la primera edició.

Adjudicat l'esdeveniment de Riberaygua i Travesseres

Grup Selfie serà també l'empresa encarregada del servei de conceptualització i organització de l'esdeveniment que aquest mes de setembre el comú vol impulsar a Riberaygua i Travesseres, i que tindrà lloc, concretament, els dies 13 i 14. L'empresa ha estat l'adjudicatària d'aquesta cita per un import de 35.362 euros, tal com consta també publicat al BOPA d'aquest dimecres. Amb aquest acte també es vol dinamitzar aquesta zona, amb activitats que serveixin per atreure visitants.