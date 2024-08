La pedregada del 2 d’agost va afectar la meitat dels cultius

Verificat per

L’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA) va confirmar ahir en un comunicat que la pedregada caiguda el divendres 2 d’agost passat va tenir “una gran afectació” en les plantacions de tabac. L’impacte de les precipitacions va ser “devastador en algunes parcel·les”.

L’APRA ha encarregat a un equip de pèrits que avaluï in situ el dany causat als camps per la pedra. Del total de 199 parcel·les sinistrades –és a dir, amb les plantes malmeses en graus diversos–, fins ahir se’n van visitar 143. Per tant, encara s’han d’atendre 56 declaracions de sinistre. Les zones més afectades són Sant Julià de Lòria –sobretot Aixovall i Fontaneda–, la vall central i Encamp. A Ordino i la Massana la destrossa ha estat en general menor, tot i que en alguns punts la pedregada s’ha fet notar. Els camps situats més amunt de Meritxell pràcticament n’han sortit il·lesos.

Les visites als camps s’han prioritzat tenint en compte la gravetat del fenomen meteorològic en cadascuna de les zones del país i el fet de si els cultius van collir-se immediatament després de la pedregada o no, entre altres factors. La planificació del treball dels pèrits s’ha ajustat en tot moment a les necessitats dels colliters.

La declaració de la pedra s’ha fet sobre gairebé la meitat (el 49,83%, concretament) del cultiu de tabac al país. El 64,53% del tabac afectat ha estat categoritzat com del grup de més gravetat. Segons va detallar l’APRA, aquesta categoria està caracteritzada pel trencament del nervi central de les fulles i una pèrdua de massa foliar de més del 50%.

Els pèrits visitaran la resta de cultius en els propers dies. Quan l’associació disposi de totes les dades farà un balanç global final de l’impacte de la darrera pedregada.

UN PROBLEMA RECURRENT

Les pedregades d’estiu són un problema recurrent per a les plantacions de tabac. Les que van tenir lloc el juliol i l’agost del 2022 van destruir gairebé una cinquena part de la collita. En aquest cas, els camps més malmesos van ser els de Canillo. El 91% del tabac de la parròquia va ser declarat com a pedregat i va atorgar-se el dret de fesa –és a dir, l’autorització de destrucció– a més de la meitat (54%) dels cultius. Aleshores, Sant Julià de Lòria va ser una de les zones menys afectades: el 17% dels cultius van ser declarats com a pedregats. Una altra de les pedregades més importants dels últims anys va ser la del 2017.

LA DESTROSSA

1 LA MEITAT DE PLANTES, MALMESES

Gairebé la meitat de les plantes de tabac han estat afectades per la pedregada. Dos terços dels cultius malmesos ho són de gravetat.

2 LA MEITAT SUD, LA ZONA MÉS AFECTADA

Les zones més afectades són Sant Julià de Lòria, la vall central i Encamp. A Ordino i la Massana l’impacte ha estat en general menor.

3 UN PROBLEMA QUE TORNA DE TANT EN TANT

Les pedregades d’estiu són un problema recurrent per a les plantacions de tabac. Les darreres més importants van ser les del juliol i l’agost del 2022.