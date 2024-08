Obertura d’inscripcions dels serveis per a infants i joves

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Encamp obrirà les inscripcions dels serveis per a infants i joves de tres a onze anys durant el curs escolar (del 9 de setembre al 30 de juny) el dijous a les 10 hores. Les inscripcions es podran fer presencialment a les recepcions dels centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa o per internet. Pel que fa als espais d’Encamp, tant el Llaç d’Animació (de tres a cinc anys) com l’àrea de Jovent (de sis a onze anys) oferiran servei de matí de dilluns a divendres de les 7.30 a les 9 hores i de tarda de les 16 a les 20.30 hores. El Llaç d’Animació compta amb 30 places de matí i 40 de tarda, i a l’àrea de Jovent n’hi ha 35 de disponibles al matí i 100 al torn de tarda.