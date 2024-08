Saetde construirà un parc solar a l’estació intermèdia del Funicamp

Verificat per

Saetde, la societat que gestiona les pistes d’esquí d’Encamp, instal·larà un parc de producció d’energia solar a la zona de l’estació intermèdia del Funicamp, a més de 2.000 metres sobre el nivell del mar.

Segons preveu el quinzè punt del contracte de concessió entre la societat i el comú d’Encamp, publicat al web de la corporació, Saetde es compromet a impulsar la producció d’energies renovables en els propers anys “per reduir la petjada de carboni de la seva activitat”. L’acord entre les dues parts puntualitza que Saetde tirarà endavant aquests projectes “quan els seus compromisos d’inversió li ho permetin”.

La voluntat de la societat és invertir un mínim de 10 milions d’euros en producció d’energia renovable al llarg del període de concessió, és a dir, en 50 anys. A part del parc solar de l’estació intermèdia del Funicamp, el contracte no especifica la tipologia i la ubicació de la resta d’instal·lacions. Aquestes “seran determinades segons les necessitats i els requisits tècnics”. El pacte també indica que els projectes s’hauran d’acordar amb el comú.

La producció energètica generada per les instal·lacions renovables construïdes per Saetde que es dediqui a l’autoconsum no serà gravada pel cànon de la concessió. Tot i això, els eventuals excedents de producció seran injectats a la xarxa elèctrica de FEDA i es consideraran ingressos derivats d’altres activitats internes, gravades amb un cànon del 2%. En aquest epígraf també s’inclouen els ingressos de l’escola d’esquí, del jardí de neu, de les activitats d’aventura i dels patrocinis.

La societat invertirà 42 milions d’euros en els propers 10 anys a Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, segons preveu el contracte de concessió per als propers 50 anys. La majoria dels projectes es concentren a la població transfronterera.

Un altre dels punts més importants de l’acord és l’ampliació del cànon. El de l’anterior concessió era del 6% i només gravava la venda de forfets. El nou pacte amb Saetde l’augmenta del 6,5% al 8% de forma gradual en funció de la facturació (s’incrementarà en mig milió en funció del tram d’ingressos). A més, l’amplia (amb percentatges diversos) a totes les activitats que es portin a terme dins del domini esquiable.

