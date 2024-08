Encamp obrirà les inscripcions per als serveis d'Infància i Joventut del curs escolar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dijous 22 d’agost a les 10 hores del matí, Encamp obrirà les inscripcions dels serveis per a infants i joves de 3 a 11 anys durant el curs escolar (del 9 de setembre al 30 de juny). Les inscripcions es podran fer presencialment a les recepcions dels centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa o a través de la pàgina web del comú.

El Llaç d’Animació, per infants de 3 a 5 anys i l’Àrea de Jovent per nens i nenes de 6 a 11 anys, oferiran servei de matí de dilluns a divendres de les 7.30 h a les 9 hores i de tarda de les 16 h a les 20.30 hores. El Llaç d’Animació compta amb 30 places de matí i 40 places de tarda, mentre que a l’Àrea de Jovent hi ha disponibles 35 de matí i 100 al torn de tarda.

L’Àrea de Jovent, i el Llaç d'Animació del Pas de la Casa oferiran

servei de matí de dilluns a divendres de les 8.30 h a les 9.30 hores i de tarda de les 16 h a les 20.30 hores. Les places disponibles al Llaç d’Animació són de 25 al torn de matí i 30 al torn de tarda, igual que a l’Àrea de Jovent amb 25 places disponibles de matí i 30 de tarda.

El comú ha informat que els preus del torn de matí seran de 38,40 euros al mes, i el de tarda de 36,40 euros. Amb els torns de tarda es cobrarà també el material pedagògic per un import únic de 42,20 euros pel curs escolar. En les mensualitats dels dos torns, hi haurà un descompte del 10% per als usuaris del Club Piolet i un 20% per al segon/a germà/ana. Sempre hi quant els dos estiguin inscrits en la mateix servei. L’import del material pedagògic no s’inclou en els descompte, informa el comú.