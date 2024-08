El mercat artesanal ordinenc passa del sol a la pluja en només unes hores

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El mercat artesanal d'Ordino, una de les cites anuals de la parròquia per donar a conèixer a setze artesans d'Andorra i Catalunya, va viure aquest dissabte una jornada marcada pels canvis meteorològics bruscos. Després de dos dies de bon temps, a la tarda la tempesta va cancel·lar durant quasi una hora, fent que s'arribés inclús a plantejar el tancament de la jornada. Amb tot, a partir de les 18.30 hores, el sol va tornar a sortir i turistes i residents es van apropar a gaudir de l'art artesanal.

Periòdicament, el carrer Major acull més d'una desena de comerciants que aprofiten l'aparador perquè les persones puguin veure el seu treball, així com adquirir els productes que van des de l'alimentació (vins, olis, gofres) fins a objectes de decoració com espelmes o safates. A més, durant els quatre dies de mercat, s'ofereix un escape room durant la tarda a càrrec d'Escape Andorra. En ell, les germanes Dupont, dues noies franceses que aterren a la parròquia per conèixer l'Andorra més tradicional, guien als assistents a la recerca de pistes que els fan arribar al gran objectiu de tota l'experiència. Lulu i Maria Antoniette, els noms de les germanes, es passegen per les diferents casetes interactuant amb els comerciants i visitants.

El mercat tancarà les portes de les setze casetes avui diumenge, on es podrà visitar per últim cop enguany d'11 a 14 hores.