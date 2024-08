L’eficiència de la xarxa d’aigua puja al 80% després d’estar al 53%

Verificat per

El rendiment de la xarxa d’aigua potable d’Andorra la Vella –la relació entre el volum d’aigua consumit i el volum total aportat al sistema– va caure del 67% al 53% entre el 2019 i el primer trimestre del 2022. Segons l’informe Anàlisi de l’eficiència hidràulica de la xarxa d’aigua potable d’Andorra la Vella i proposta d’actuacions, encarregat pel comú de la capital l’estiu del 2022, en el període de quatre anys analitzat la pèrdua d’eficiència de la xarxa va ser constant i progressiva, ja que el 2020 el rendiment va baixar al 59% i, el 2021, al 57%.

L’estudi assenyala que les ràtios d’eficiència properes al 50% són un “indicador de la presència de fuites a la xarxa de distribució”. Aquesta deficiència és típica, continua l’informe, de “xarxes no sectoritzades o en les quals no s’empren tècniques de control i recerca de fuites per afavorir la detecció primerenca de fuites d’aigua”. Actualment les xarxes se solen construir sectoritzades, és a dir, fragmentades en diversos trams, fet que permet facilitar la identificació de problemes i incrementar la rapidesa en l’aplicació de mesures correctores.

Per corregir “aquesta tendència decreixent”, l’estudi recomana als responsables de gestionar la xarxa d’aigua potable de la capital “aplicar mesures de millora de l’eficiència hidràulica amb caràcter urgent”. L’infome apunta que és probable que hi hagi “una o més fuites puntuals de gran dimensió” per les quals “s’estigui perdent la major part del cabal fugat”.

És per això que considera “fonamental” fer “una campanya de recerca de fuites exhaustiva de la xarxa”, mesura que el comú ja va aplicar al final del darrer mandat. Els treballs van tenir lloc la tardor del 2022 i van permetre optimitzar la xarxa fins a un rendiment superior al 80% –en termes absoluts, la revisió va eliminar pèrdues d’aigua equivalents al consum de 8.000 llars. Paral·lelament, la corporació va impulsar altres actuacions: la instal·lació d’un sistema automàtic de lectura dels comptadors d’aigua i la sectorització i digitalització de la xarxa. Totes aquestes mesures van suposar una inversió d’uns 600.000 euros.

La majoria comunal actual donarà continuïtat als treballs iniciats fa un parell d’anys. Aquesta setmana la corporació va publicar al BOPA la convocatòria d’un concurs per adjudicar les obres de digitalització sectorització completa de la xarxa. Les empreses poden presentar-hi ofertes fins al 13 de setembre a les 10 del matí.

DISMINUCIÓ DEL CABAL

L’informe assenyala que la parròquia “disposa de recursos hídrics suficients” per proveir d’aigua potable tota la població, incloent-hi els habitants estacionals durant les temporades d’estiu i d’esquí.

Tot i això, l’estudi també recorda que el canvi climàtic podria provocar una disminució del cabal en el futur: “El patró de canvis en la seva distribució al llarg de l’any a les conques andorranes està en línia amb els estimats en altres zones de la serralada Pirinenca i els Alps, amb un avanç del desglaç, un augment del cabal en els mesos d’hivern i una reducció entre mitjans de primavera i estiu”.