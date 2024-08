La Capital i Viana do Castelo, més a prop

Verificat per

El comú d’Andorra la Vella i la cambra municipal de Viana do Castelo van signar ahir un acord de confraternitat entre les dues ciutats. La rúbrica va emmarcar-se en els actes corresponents a la inauguració de l’exposició Integrats del Grup de Folklore Casa de Portugal, que va tenir lloc divendres. Durant la firma de l’acord, duta a terme pel cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, i el president de la cambra municipal de Viana do Castelo, Luis Nobre, els assistents també van poder gaudir d’una representació del grup de folklore portuguès.

Signatura de l’acord, ahir a Viana do Castelo.Comú d'Andorra la Vella

Les dues administracions han estat treballant en l’acord des del passat 26 de juny, dia en què el vicepresident de la ciutat portuguesa de l’Alto Minho, Manuel Vitorino, va visitar la capital andorrana amb l’objectiu de negociar els termes abans de formalitzar el document. En l’acte de signatura també van participar la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, i l’ambaixadora del Principat a Portugal, Eva Descarrega, entre altres autoritats.

Fa un any l’aleshores cònsol major, David Astrié, ja va visitar la localitat portuguesa, població d’origen de molts dels lusitans residents al Principat. Des de llavors el comú d’Andorra la Vella i la cambra de Viana do Castelo han anat completant tots els passos necessaris per tancar l’acord de confraternitat.